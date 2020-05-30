- Мне с трудом верится в возможный приход Глушакова. Достаточно вспомнить, с каким скандалом он уходил из "Спартака". Денис переходил в "Ахмат" перезагрузить карьеру, а в итоге грозненцы вон где находятся.
Для начала там надо доказать, что он может поднять ту команду на новый уровень. У него есть контракт с "Ахматом", который надо доработать, - цитирует Мостового Чемпионат.
Сегодня СМИ сообщили, что Глушаков может вернуться в "Спартак", однако владелец клуба и генеральный директор опровергли эту новость.
Этим летом срок соглашения "Ахмата" и Глушакова подойдет к концу. Есть информация, что клуб из Чечни не собирается продлевать контракт с хавбеком.
В текущем сезоне российской Премьер-лиги Денис Глушаков провел за "Ахмат" 17 матчей и забил 2 гола.
За "красно-белых" полузащитник играл с 2013 по 2019 год. Он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
"Для начала надо в "Ахмате" доказать, что он может поднять команду на уровень". Мостовой - о Глушакове в "Спартаке"
Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал новость о возвращении в стан "красно-белых" хавбека Дениса Глушакова.
Фото: Sportbox
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