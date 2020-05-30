Свернуть все/Развернуть все

Певец Сергей Жуков - Акинфееву: Игорёчек, жди, буду на каждом матче

Солист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков выложил пост в инстаграм, в котором рассказал, что скучает по посещению футбольных матчей.
View this post on Instagram

Друзья, скажите, а вот по чему вы соскучились на карантине больше всего?? ? Уверен, что вы уже не раз составляли свои Топ-3. Моя тройка выглядит так: на первом месте – конечно же, концерты и встречи с вами, дорогие поклонники. На втором – поездки и путешествия по разным странам вместе с семьей. А на третьем – футбол! ?? ? И если первого и второго нам еще придется подождать, то большой футбол уже совсем скоро вернется в нашу жизнь. Чуть больше, чем через три недели возобновится Чемпионат России по футболу. Оле-оле-оле-оле! ?? ? Но самое главное, что Роспотребнадзор разрешил проведение матчей со зрителями! Ведь футбол без зрителей, согласитесь, это – совсем не то. Я очень люблю футбол, и, как вы знаете, болею за ЦСКА. ? ? ? И если в прошлые годы из-за гастролей мне не так часто удавалось выбраться на футбол, то теперь, Игорёчек, жди: буду на каждом матче!? ? На самом деле, друзья, мне кажется, что есть повод для оптимизма: если уже футбол со зрителями разрешают, то это верный признак, что ковид отступает! И довольно скоро все остальные радости нормальной жизни вернутся.? ? Ну а теперь вы рассказывайте, по чему соскучились?

A post shared by Сергеи? Жуков (@sezhukov) on



Игорь Акинфеев выступает за московский клуб с 2002 года. В составе ЦСКА он 6 раз становился чемпионом России, столько же раз выигрывал Кубок и 7 раз становился обладателем Суперкубка страны.

Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. 15 мая на исполкоме РФС было принято решение возобновить РПЛ 21 июня.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Акинфеев ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Роналду показал красивый гол на тренировке "Ювентуса" (видео)
Певец Сергей Жуков - Акинфееву: Игорёчек, жди, буду на каждом матче
С 1 июня в Великобритании разрешается проведение спортивных событий
Чемпионат России возобновят с болельщиками. А надо ли? (видео) 2
"Усердно работаем". Мариу выложил фото с тренировки
Ирина Морозюк со слезами на глазах рассказала, что рассталась с мужем 3
В "Локомотиве" подтвердили прибытие Николича в Россию
Кришито: сложнее играть в жару. Но я играл при температуре -10 градусов в России - и ничего
"Для начала надо в "Ахмате" доказать, что он может поднять команду на уровень". Мостовой - о Глушакове в "Спартаке"
Болельщики "Ротора" определились с лучшим игроком команды прошедшего сезона 1
Смолов показал свой новый имидж
"Ростов" может сделать предложение "Спартаку" по Гулиеву 3
Новый тренер "Локомотива" Марко Николич прибыл в Москву 2
Линекер: я огромный фанат Роналду, но лучший футболист в истории - Месси 2
"Проходил тест в полной уверенности, что здоров". Баринов - о коронавирусе 1
Кокорин точно не перейдет в "Локомотив" 5
Ефремов: к возможному возвращению Глушакова я отнесся бы вполне нормально 5
Чемпионат Украины возобновлен после паузы из-за коронавируса 1
Глушаков отреагировал на новость о возвращении в "Спартак" 3
По итогам 2019 "Зенит" стал самым прибыльным клубом РПЛ. Также в тройке "Уфа" и "Рубин" 4
Федун: возвращение Глушакова? Это бред 2
Гамула: переименование лиг? Чем проще, тем лучше 1
Гамула: 10% болельщиков на трибунах? Не хотелось бы, чтобы пустые стадионы были
Гендиректор "Спартака" прокомментировал информацию о переговорах с Глушаковым 1
Источник: Глушаков может вернуться в "Спартак" 5
"Наполи" подпишет новый контракт с Зелинским
Чемпионат Грузии возобновится 25 июня 1
Гранеро, покинувший ЦСКА, продолжит работу в сборной России
"ПСЖ" сделал первое предложение "Лацио" по трансферу Милинковича-Савича
Игорь Шалимов рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона
Все новости