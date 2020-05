Певец Сергей Жуков - Акинфееву: Игорёчек, жди, буду на каждом матче

View this post on Instagram

Друзья, скажите, а вот по чему вы соскучились на карантине больше всего?? ? Уверен, что вы уже не раз составляли свои Топ-3. Моя тройка выглядит так: на первом месте – конечно же, концерты и встречи с вами, дорогие поклонники. На втором – поездки и путешествия по разным странам вместе с семьей. А на третьем – футбол! ?? ? И если первого и второго нам еще придется подождать, то большой футбол уже совсем скоро вернется в нашу жизнь. Чуть больше, чем через три недели возобновится Чемпионат России по футболу. Оле-оле-оле-оле! ?? ? Но самое главное, что Роспотребнадзор разрешил проведение матчей со зрителями! Ведь футбол без зрителей, согласитесь, это – совсем не то. Я очень люблю футбол, и, как вы знаете, болею за ЦСКА. ? ? ? И если в прошлые годы из-за гастролей мне не так часто удавалось выбраться на футбол, то теперь, Игорёчек, жди: буду на каждом матче!? ? На самом деле, друзья, мне кажется, что есть повод для оптимизма: если уже футбол со зрителями разрешают, то это верный признак, что ковид отступает! И довольно скоро все остальные радости нормальной жизни вернутся.? ? Ну а теперь вы рассказывайте, по чему соскучились?