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Бывший агент Широкова: Якин проявлял неуважение к Роману

Экс-футбольный агент Романа Широкова Арсен Минасов прокомментировал резкие слова своего бывшего клиента в адрес тренера Мурата Якина.
Фото: СЭ
Широков: были ли у меня в карьере тренеры ****** (чудаки)? Якин. Сказал ему, что он никто

- Если Рома так ответил, значит, Якин переступил грань. Уверен на 100 процентов: Якин сам побудил Широкова на такие слова. Он спровоцировал ситуацию специально, за полчаса до игры, попытался унизить Романа, сказав, что он хуже Чельстрема, но ошибся.

И какой он после этого тренер?! Разве это корректно, разве это не оскорбление? И этот поступок далеко не первый, когда Якин проявил явное неуважение к Роману, - цитирует агента СЭ.

Мурат Якин возглавлял "Спартак" с 2014 по 2015 год. После московской команды швейцарец тренировал "Грассхоппер", "Сьон" и "Шаффхаузен".

Широков выступал за красно-белых в том же сезоне. На его счету 19 матчей за "красно-белых" и один забитый мяч.

В том сезоне московская команда заняла 6-е место в РПЛ. "Спартак" набрал 44 очка. Чемпион сезона 2014/15 набрал на 23 балла больше.


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Теги: Широков Якин Спартак
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