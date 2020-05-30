"Казань-Москва". Тарасов отправился домой на своем автомобиле

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов выложил пост в Instagram, в котором рассказал, что отправился из Казани в Москву на своем автомобиле.

Фото: инстаграм Тарасова

Дмитрий Тарасов присоединился к "Рубину" в зимнее трансферное окно. На одной из тренировок в рамках сбора хавбек получил травму. Из-за этого игрок не смог помочь команде в трех турах РПЛ, которые были сыграны до паузы на фоне пандемии коронавируса.



Рестарт сезона российского чемпионата планируется на 21 июня.