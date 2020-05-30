Хохлов, будучи футболистом, играл под руководством Семина в "Локомотиве".
- Только благодаря Семину и Филатову команда на такой высокий уровень и вышла. И я бы в первую очередь хотел отметить, что Юрий Палыч - невероятно сильный духом человек.
Палыч - прекрасный психолог. Запомнилось, что он всегда очень точно знал, с кем пожестче надо, а с кем помягче. И еще: когда чувствуешь доверие тренера - играешь за него. Поэтому даже те, кто не попадал в стартовый состав, после бесед с ним все понимали - и не бузили, - цитирует Хохлова официальный сайт "Локомотива".
Юрий Семин возглавлял "железнодорожников" с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по сегодняшний день. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России, 6 раз - обладателем Кубка страны, трижды - Суперкубка.
На момент его ухода из "Локо" команда располагается на 2-й строчке таблицы, имея все шансы побороться за очередную путевку в Лигу чемпионов.
На посту наставника его сменит серб Марко Николич. Вчера зарубежный специалист прилетел в Москву.
Хохлов: Юрий Палыч - невероятно сильный духом человек
Фото: локомотив.инфо
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