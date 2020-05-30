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Азмун входит в шорт-лист "Милана"

Миланский клуб проявляет активный интерес к нападающему "Зенита" Сердару Азмуну.
Фото: инстаграм "Зенита"
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 25-летний иранец входит в шорт-лист итальянцев. Однако предпочтительной целью "Милана" является форвард мадридского "Реала" Лука Йович.

Ранее сообщалось о том, что "Наполи" предложит Азмуну контракт на пять лет.

Азмун: нахожусь в России восемь лет, я хотел бы принять новый вызов

25-летний Азмун выступает за "Зенит" с февраля 2019 года, перейдя из "Рубина" за 12 млн евро. В нынешнем сезоне на счету иранца 21 проведенный матч в чемпионате России, 10 голов и шесть голевых передач.

Напомним, сезон РПЛ возобновится 21 июня. "Зенит" в турнирной таблице занимает первое место, имея в своем активе 50 очков.


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Теги: Азмун Зенит Милан Серия А
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