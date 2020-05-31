Об этом сообщил первый заместитель министра физической физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.
Болельщики смогут вернуться на трибуны только на третьем этапе снятия ограничений в регионе. В Краснодарском крае пока действует первый этап.
"Разделяем желание спортивных функционеров и многочисленной армии болельщиков поскорее прийти на стадионы и поддержать любимые команды. Но прошедшие два месяца показали, что только ответственное, основанное на научно обоснованных рекомендациях медиков поведение жителей Кубани позволило минимизировать число больных", - цитирует Мясищева сайт Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 21 июня.
Ранее стало известно, что зрители смогут присутствовать на матчах. Стадионы могут быть заполнены не более чем на 10% от общей вместимости.
"Краснодар" в турнирной таблице занимает третье место, набрав 41 очко. "Сочи" с 24 баллами идет 12-м.
Власти Краснодарского края пока запрещают "Краснодару" и "Сочи" проводить матчи РПЛ со зрителями
Заключительные матчи чемпионата России "Краснодар" и "Сочи" будут проводить без болельщиков.
Фото: © ФК "Сочи"
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