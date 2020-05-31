"Волнение было, но тот ЦСКА должен был выходить и всех побеждать". Акинфеев вспомнил дебют в РПЛ

Акинфеев дебютировал за ЦСКА 31 мая 2003 года в матче против самарских "Крыльев" (2:0). Вратарю тогда было 17 лет.
"Газзаев за сутки до игры вызвал и сказал: "Возможно, ты сыграешь". У Мандрыкина была температура или еще что-то, уже не помню. Ну, думаю, ладно, сейчас за сутки доктора поставят Мандрыкина на ноги, все будет нормально. Когда уже идет установка на матч, называется моя фамилия. Я тут, конечно, немножко офигел.
Хотя волнение в душе было, но вышел на футбольное поле... Вспоминая ту команду, когда у тебя Соломатин, Яновский, Березуцкие, Рахимич, Ярошик, волнения вообще не должно быть. Вы должны выходить и обыгрывать всех.
Конечно, мне 17 лет, волнение было. К счастью, я справился, ребята помогли. И в конце чудо случилось, пенальти отбил, такая история произошла. Я считаю, что это реально чудо, и чуть-чуть правее ударил бы Каряка..." - сказал Акинфеев в интервью пресс-службе на YouTube-канале ЦСКА.
В нынешнем сезоне ЦСКА в 22 турах набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
На счету 34-летнего вратаря в текущем сезоне 22 матча, 7 из которых он провел "на ноль".
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 21 июня. Армейцы в первом матче сыграют против "Зенита".
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Фото: © REUTERS
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