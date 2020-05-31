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Оставшиеся домашние матчи РПЛ "Рубин" проведет на "Ак Барс Арене"

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что "Рубин" оставшиеся домашние матчи чемпионата России проведет на "Ак Барс Арене".
Фото: © www.rubin-kazan.ru
Из-за ремонтных работ на "Ак Барс Арене" "Рубин" проводил домашние игры на стадионе "Центральный".

"Ак Барс Арена" вмещает 45 тысяч зрителей. Арена была построена к ЧМ-2018.

"Рубин" в нынешнем сезоне РПЛ занимает 14-е место в турнирной таблице. Казанцы пять из восьми матчей проведут на своем поле.

"Р-Спорт"


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Теги: Рубин
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