Из-за ремонтных работ на "Ак Барс Арене" "Рубин" проводил домашние игры на стадионе "Центральный".
"Ак Барс Арена" вмещает 45 тысяч зрителей. Арена была построена к ЧМ-2018.
"Рубин" в нынешнем сезоне РПЛ занимает 14-е место в турнирной таблице. Казанцы пять из восьми матчей проведут на своем поле.
"Р-Спорт"
Оставшиеся домашние матчи РПЛ "Рубин" проведет на "Ак Барс Арене"
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что "Рубин" оставшиеся домашние матчи чемпионата России проведет на "Ак Барс Арене".
Фото: © www.rubin-kazan.ru
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