Как сообщает Чемпионат, на фасаде высотного здания вблизи стадиона "РЖД Арена" можно увидеть 30-секундный ролик с фотографиями Семина с трофеями и хештег "Спасибо, Палыч".
Юрий Семин возглавлял "железнодорожников" с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по сегодняшний день. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России, 6 раз - обладателем Кубка страны, трижды - Суперкубка.
На момент его ухода из "Локо" команда располагается на 2-й строчке таблицы, имея все шансы побороться за очередную путевку в Лигу чемпионов.
На посту наставника его сменит серб Марко Николич. Вчера зарубежный специалист прилетел в Москву.
На фасаде здания рядом со стадионом "Локомотива" показывается видео с Семиным
Московский "Локомотив" поблагодарил главного тренера команды Юрия Семина, у которого сегодня истекает контракт с клубом.
Фото: Чемпионат
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