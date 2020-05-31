Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.
Микелтадзе присоединился к казанцам летом 2019 года. Он провел в составе "Рубина" 11 матчей и забил 1 гол.
Кипиани также пришел в клуб в июле прошлого года. Ему удалось провести за команду 3 матча.
Оба футболиста на протяжении последнего полугодия выступали за волгоградский "Ротор".
"Рубин" не стал продлевать контракты с Кипиани и Микелтадзе
Грузинский форвард Бека Микелтадзе и российский хавбек Ника Кипиани покинули "Рубин" по истечении контракта.
Фото: ФК "Рубин"
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