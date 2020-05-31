"Ахмат": говорить о полноценных тренировках пока не приходится

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После продолжительной паузы в чемпионате футболистам необходимо набрать кондиции к возобновлению сезона. Времени не много. Футболисты нашей команды тренируются два раза в день. Утром- исключительно беговая работа. К сожалению, из-за вынужденной обязательной меры говорить о полноценных тренировках пока не приходится. На первом этапе тренерский штаб распределяет футболистов по группам, сами тренировки проходят с соблюдением дистанционных мер. Но уже скоро закипит работа на все сто процентов, со всеми нагрузками. Как мы сообщали ранее, перед началом занятий клубный врач замеряет температуру игроков и персонала, так же перед выходом на поле все дезинфицируют руки.
Российский чемпионат был на паузе с марта из-за пандемии коронавируса. Постепенно все клубы РПЛ восстанавливают свои кондиции перед рестартом сезона. Возобновление игр планируется на 21 июня.
"Ахмат" располагается на 16-й строчке таблицы, имея в активе 20 очков. Следующую игру грозненцы проведут с "Крыльями Советов" в Самаре.