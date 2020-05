"Ахмат": говорить о полноценных тренировках пока не приходится

View this post on Instagram

После продолжительной паузы в чемпионате футболистам необходимо набрать кондиции к возобновлению сезона. Времени не много. Футболисты нашей команды тренируются два раза в день. Утром- исключительно беговая работа. К сожалению, из-за вынужденной обязательной меры говорить о полноценных тренировках пока не приходится. На первом этапе тренерский штаб распределяет футболистов по группам, сами тренировки проходят с соблюдением дистанционных мер. Но уже скоро закипит работа на все сто процентов, со всеми нагрузками. Как мы сообщали ранее, перед началом занятий клубный врач замеряет температуру игроков и персонала, так же перед выходом на поле все дезинфицируют руки.