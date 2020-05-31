"Ахмат": говорить о полноценных тренировках пока не приходится

Пресс-служба "Ахмата" опубликовала фотографии с тренировок и рассказала, как команда готовится к рестарту РПЛ.

Российский чемпионат был на паузе с марта из-за пандемии коронавируса. Постепенно все клубы РПЛ восстанавливают свои кондиции перед рестартом сезона. Возобновление игр планируется на 21 июня."Ахмат" располагается на 16-й строчке таблицы, имея в активе 20 очков. Следующую игру грозненцы проведут с "Крыльями Советов" в Самаре.