Сегодня, 31 мая Семин официально покинул должность главного тренера "Локомотива". Вместо него команду возглавит серб Марко Николич.
"То, что Палыч пока молчит — понятно. Я сам был президентом мини-футбольного "Спартака" и знаю, как составляются контракты. Там есть пункт, по которому ты не можешь критиковать клуб, в котором работаешь. Если бы Семин начал сейчас что-то заявил, ему бы просто не заплатили деньги", - цитирует Ловчева "Комсомольская правда".
"Локомотив" после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко.
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится турнир 21 июня.
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Ловчев объяснил, почему Семин не критикует "Локомотив"
Бывший футболист московского "Спартака" Евгений Ловчев рассказал, почему Юрий Семин не высказывается о руководстве "Локомотива".
Фото: © РИА Новости
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