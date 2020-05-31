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Ловчев объяснил, почему Семин не критикует "Локомотив"

Бывший футболист московского "Спартака" Евгений Ловчев рассказал, почему Юрий Семин не высказывается о руководстве "Локомотива".
Фото: © РИА Новости
Сегодня, 31 мая Семин официально покинул должность главного тренера "Локомотива". Вместо него команду возглавит серб Марко Николич.

"То, что Палыч пока молчит — понятно. Я сам был президентом мини-футбольного "Спартака" и знаю, как составляются контракты. Там есть пункт, по которому ты не можешь критиковать клуб, в котором работаешь. Если бы Семин начал сейчас что-то заявил, ему бы просто не заплатили деньги", - цитирует Ловчева "Комсомольская правда".

"Локомотив" после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко.

Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится турнир 21 июня.

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Теги: Ловчев Семин Локомотив
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