Антон Миранчук: Юрий Палыч, спасибо вам за все, что вы сделали для нас, для "Локомотива"

Сегодня, 31 мая контракт Семина с "Локомотивом" истек. Новым главным тренером московской команды станет Марко Николич.
"Юрий Палыч, спасибо вам за все, что вы сделали для нас, для "Локомотива"! Мы будем скучать! Надеюсь, что в ближайшем будущем увидимся!"
- сказал Миранчук.
Братья Миранчуки: «Юрий Палыч умеет найти подход к игрокам» #СпасибоПалыч pic.twitter.com/j1ZrckkQaN— «Локомотив» (@fclokomotiv) May 31, 2020
"Локомотив" в турнирной таблице занимает второе место, набрав в 22 матчах 41 очко.
Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 21 июня.