Крыховяк - о Семине: самое главное, что он хороший человек

Сегодня, 31 мая контракт Семина с "Локомотивом" истек. "Локомотив" еще 14 мая объявил, что контракт со специалистом продлен не будет. Вместо него команду возглавит Марко Николич.
"Я помню ситуацию, когда мы были на сборе в Дубае, мы играли против "Ростова". В первом тайме мы действовали очень плохо. Я Палычу сказал, что я очень зол, что надо изменить игру, потому что это была катастрофа. Во втором тайме мы действовали лучше. А потом уже в матче РПЛ, когда мы играли против "Ростова" и победили 3:1. Это была очень важная победа. Он мне сказал "Это было специально, мы специально плохо тогда выступили на сборе. Я хочу сказать спасибо за эти два года. Все знают, что он очень хороший тренер, он все выиграл с "Локомотивом". Но самое главное, что он хороший человек", - приводит слова Крыховяка пресс-служба московского клуба.
Напомним, чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 21 июня.
"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 22 матчах.
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Фото: © ФК "Локомотив"
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