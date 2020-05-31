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Гаджиев: c уходом Семина в "Локомотиве" заканчивается определенная эпоха

Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался об уходе Юрия Семина с поста главного тренера "Локомотива".
Фото: Матч ТВ
"Можно сказать, что с уходом Юрия Павловича Семина в "Локомотиве" заканчивается определенная эпоха. Потому что он много лет там работал и работал качественно. Хотелось бы, чтобы у нас к традициям относились несколько иначе. Ведь все, что было вчера, мы воспринимаем с каким-то безразличием. Это характерно для нас, мы не англичане, немцы и испанцы и не можем ценить свои традиции и достижения", - цитирует Гаджиева "Р-Спорт".

Семин покинул "Локомотив", так как с ним истек контракт. Вместо него команду возглавит сербский специалист Марко Николич.

Под руководством 73-летнего Семина "Локомотив" три раза побеждал в чемпионате России и шесть раз выигрывал Кубок страны.

"Локомотив" опубликовал прощальное видео в честь Семина


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Теги: Гаджиев Семин Локомотив
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