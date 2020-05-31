Напомним, что в недавнем интервью Кикнадзе заявил, что он перебрал 18 кандидатур специалистов, а также провёл встречи либо с ними, либо с их агентами.
В конечном итоге руководство клуба приняло решение назначить на пост рулевого красно-зелёных сербского специалиста Марко Николича.
- Слова Кикнадзе в интервью о 18 кандидатах на должность главного тренера говорят, что за моей спиной ситуация развивалась достаточно бурно, что этих руководителей не красит.
Над этими цифрами смеется весь интернет, - приводит "СЭ" слова Сёмина.
На момент приостановки чемпионата России в связи с пандемией коронавируса "Локомотив" занимает вторую строчку.
Сёмин: слова Кикнадзе? Над этими цифрами смеётся весь интернет
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал слова генерального директора клуба Василия Кикнадзе о том, что за последние полгода функционер перебрал 18 кандидатов на пост главного тренера команды.
Фото: СДЗД
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