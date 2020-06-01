- Семин, конечно, когда-то должен уйти. И он бы ушел по-любому. Но ведь это можно было бы сделать совершенно по-другому и очень правильно!
С моей точки зрения, это выглядело бы так. Я заранее об этом предупрежден, и мы идем к такому моменту вместе и в интересах футбола. А в интересах футбола - чтобы после Семина "Локомотив" возглавил бы или Олег Пашинин или Вадим Евсеев.
Пашинин уже здесь работает, его прекрасно примут болельщики. Как и Евсеева, парня в самом расцвете сил и с мощной энергетикой. Он боевитый человек, а это то, что всегда было свойственно "Локомотиву" наших времен, - сказал Семин в интервью СЭ.
Также Семин добавил, что поддержал бы кандидатуры этих специалистов и согласился на должность почетного тренера, однако из-за решений руководства он не рассматривает такое предложение.
Олег Пашинин в данный момент является ассистентом главного тренера в "Локомотиве". Вадим Евсеев - наставник "Уфы".
Семин сжег мосты, сказал о делах Кикнадзе с Лосюком и Набилем, верит в возвращение. Главное из программного интервью
"Локомотив" 14 мая официально сообщил, что контракт с Семиным продлен не будет. Вместо него новым главным тренером команды станет сербский специалист Марко Николич.
Под руководством Семина "Локо" в нынешнем сезоне набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. На данный момент турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса. Рестарт сезона планируется 21 июня.
Семин назвал двух кандидатов на пост главного тренера "Локо", которых он бы поддержал
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин назвал имена двух специалистов, которые могли бы заменить его на посту главного тренера.
Фото: СЭ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!