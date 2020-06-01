Уткин предположил, что одной из причин рестарта РПЛ со зрителями является дорогая аренда скайбоксов

Блогер Василий Уткин предположил, что решение о возобновлении РПЛ со зрителями во многом обосновано продажей мест в скайбоксах.

Фото: Чемпионат