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Уткин предположил, что одной из причин рестарта РПЛ со зрителями является дорогая аренда скайбоксов

Блогер Василий Уткин предположил, что решение о возобновлении РПЛ со зрителями во многом обосновано продажей мест в скайбоксах.
Фото: Чемпионат
Скайбоксы - VIP-ложи на спортивных объектах, которые располагаются на удобной для просмотра матча высоте.

- Голосовали за такое разрешение только три клуба (насколько знаю): ЦСКА, "Спартак" и "Зенит". Дело в том, что эти клубы - чемпионы по продаже скайбоксов на своих стадионах.

По закону если покупатели лож не могут пользоваться выкупленной услугой в полной мере - то есть на протяжении всего сезона - клуб должен вернуть им полную стоимость аренды. Это очень много.

На "Открытии" - порядка ста миллионов рублей. На ЦСКА доля скайбоксов вообще огромна. Ну, и на "Крестовском" тоже. Так что эта мера, про допустимость 10% - правильная, а я заблуждался, - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Официально: возобновление РПЛ пройдет со зрителями при ограничении до 10% от вместимости арены

Отметим, что на данный момент ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге не разрешены массовые мероприятия.

Большинство руководителей клубов и главные тренеры команд РПЛ одобрили рестарт чемпионата со зрителями на трибунах.

Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. 15 мая на исполкоме РФС было принято решение возобновить РПЛ 21 июня. При этом отмечалось, что матчи будут проходить при пустых трибунах.

В турнирной таблице Премьер-лиги лидирует "Зенит", набравший 50 очков. В тройку также входят "Локомотив" (41) и "Краснодар" (41).


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Теги: Уткин РПЛ
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