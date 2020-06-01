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Довбня и Деспотович покинули "Оренбург"

Форвард Джордже Деспотович и голкипер Александр Довбня покидают "Оренбург".

Об этом клуб сообщил в социальных сетях.

Также пресс-служба сообщила о том, что в клубе были продлены контракты с Александром Руденко и Михаилом Сиваковым.

Стало известно, что стороны договорились о пролонгации арендного соглашения с Фёдором Черных.

Ранее сообщалось, что Деспотович может продолжить карьеру в ЦСКА или "Ростове", однако сам игрок активно намекал на свой трансфер в турецкий клуб.


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Теги: Довбня Деспотович Оренбург Российские трансферы
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