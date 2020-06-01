Довбня и Деспотович покинули "Оренбург"

Об этом клуб сообщил в социальных сетях.
Футболисты Джордже Деспотович и Александр Довбня покидают ФК «Оренбург» в связи с истечением контракта. Благодарим спортсменов за проделанную работу и желаем успешного продолжения карьеры. pic.twitter.com/ku1tpGPvU5— ФК Оренбург (@fcorenburg) June 1, 2020
Также пресс-служба сообщила о том, что в клубе были продлены контракты с Александром Руденко и Михаилом Сиваковым.
Стало известно, что стороны договорились о пролонгации арендного соглашения с Фёдором Черных.
Ранее сообщалось, что Деспотович может продолжить карьеру в ЦСКА или "Ростове", однако сам игрок активно намекал на свой трансфер в турецкий клуб.