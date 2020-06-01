Напомним, с 1 июня железнодорожников будет тренировать Марко Николич.
Семин рассказал про мутного алжирца: завел в "Локо" Мариу, собирается привезти Баделя. А причем тут Роналду?
- Конечно, Юрий Палыч сжигает мосты. После таких нападок на руководство ясно, что в этот клуб его больше не позовут. Именно это руководство.
Все, что говорит Юрий Палыч, имеет право на жизнь, но это некая идеальная картина. Я имею в виду его мнение о трансферах. Он говорит, что при покупке игрока он должен быть уверен в нем на сто процентов.
На сто процентов можно быть уверенным только в Месси, Роналду и, может быть, в Суаресе, - приводит слова Смородской Sport24.
Под руководством Семина "Локо" в нынешнем сезоне набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. На данный момент турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса. Рестарт сезона планируется 21 июня.
"Земля круглая". Мещеряков прокомментировал интервью Сёмина
Смородская: заявления Сёмина утопичны
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала высказывания покинувшего пост главного тренера железнодорожников Юрия Сёмина.
Фото: ФК "Локомотив"
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