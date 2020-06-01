Как сообщает РБК, сумма выплат составила 50 миллионов рублей.
В 2018 году железнодорожники стали чемпионами России. Премии составили 103 миллиона рублей. В 2020 году выплата руководству планируется на сумму в 40 миллионов рублей.
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 21 июня.
"Локомотив" выплатил руководству клуба премии на сумму 50 млн рублей в 2019 году
Стало известно, какую сумму премиальных выплатил "Локомотиву" руководителям клуба в 2019 года.
Фото: Матч ТВ
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