Стадион "Краснодара" признан болельщиками лучшим в РПЛ

Голосование проходило в инстаграме РПЛ. В финале болельщики выбирали между стадионом "Краснодара" и ареной "Зенита". 57 процентов фанатов отдал свой голос за стадион "быков".
? Стадион @FCKrasnodar стал лучшим в #ТинькоффРПЛ по итогам голосования болельщиков в Stories нашего Instagram!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) June 1, 2020
В финале стадион «Краснодар» соревновался с «Газпром Ареной» и набрал 57% голосов ??#ЛучшийСтадионРПЛ pic.twitter.com/b8V0uElk0D
"Краснодар" в нынешнем сезоне РПЛ занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко в 22 матчах. Лидирует с 50 баллами "Зенит".