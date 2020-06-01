Официальный сайт "Спартака" сообщает, что заражённых среди членов клуба выявлено не было.
Отмечается, что Доменико Тедеско, его помощники Андреас Хинкель и Макс Урванчки, а также футболисты Самуэль Жиго, Алекс Крал, Гус Тиль и Джордан Ларссон продолжают находиться на карантине.
Заразившийся коронавирусом Зелимхан Бакаев отбывает карантин дома.
Игроки "Спартака" прошли повторное тестирование на коронавирус
Игроки и тренеры красно-белых, а также работники базы в Тарасовки сдали тест на COVID-19 второй раз.
Фото: ФК "Спартак"
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