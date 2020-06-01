Уткин рассказал, что Сёмина в "Локо" мог сменить тренер Бельгии

Блогер Василий Уткин сообщил, что у руководства московского клуба была возможность назначить на пост рулевого красно-зелёных Роберто Мартинеса.

Фото: The Sun