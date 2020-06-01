Напомним, что специалист на данный момент возглавляет сборную Бельгии. Ранее становилось известно, что Мартинес подписал с национальной командой новый контракт.
- Мне очень интересно задать вопрос администрации "Локомотива": почему они не приняли решение о замене Юрия Сёмина на Роберто Мартинеса, когда была такая возможность?
Возможность была на мази. Я не могу дальше прояснить ситуацию, потому что это было очень узкое окно очень деликатных [переговоров].
Но такая возможность была, такая возможность существовала, абсолютно рабочая. Она была отвергнута, - рассказал Уткин в эфире "Эха Москвы".
С 1 июня "Локомотив" официально тренирует сербский специалист Марко Николич. После 22-х туров команда находится на второй строчке.
Сборная Бельгии под руководством Мартинеса заняла третье место на чемпионате мира в России и пробилась на Евро-2020, опередив сборную России. Чемпионат Европы был перенесён на следующий год в связи с пандемией коронавируса.
Уткин рассказал, что Сёмина в "Локо" мог сменить тренер Бельгии
Блогер Василий Уткин сообщил, что у руководства московского клуба была возможность назначить на пост рулевого красно-зелёных Роберто Мартинеса.
Фото: The Sun
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