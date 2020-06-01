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Жена Погребняка: звонили из больницы, ответила, что больше открывать не буду

Жена форварда "Урала" Павла Погребняка Мария в социальных стеях рассказала, что больше не планирует пускать домой врачей.

Напомним, ранее стало известно, что вся семья Погребняка заразилась коронавирусом.

"Мы что, преступники?" Жена Погребняка возмущена тем, что её семью планирует навестить полиция

- Сейчас мне снова позвонили из больницы. Звонок был с мобильного телефона. И я ответила, что, при всём моём уважении, дверь я больше им открывать не буду.

Думаю, что этого достаточно. Очень много сейчас стало грабежей переодетых лжеврачей, - заявила супруга игрока, заявив, что её геолокацию и так отслеживают через приложение.

Чемпионат России должен быть возобновлён 21 июня. "Урал" после 22-х туров находится на десятой строчке РПЛ.


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Теги: Урал Погребняк
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