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Гаджиев: Семак обязательно будет прогрессировать как тренер

Известный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал продление контракта с главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, что вчера клуб объявил о продлении соглашения со специалистом. Новый контракт с Семаком был подписан по схеме "2+1".

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Гаджиев считает, что "Зенит" принял верное решение.

- У питерцев было много иностранных специалистов, но я не вижу большой разницы между их достижениями и достижениями Семака.

Семак зарекомендовал себя как квалифицированный, системный и основательный специалист. Думаю, его ждет творческий успех и он обязательно будет прогрессировать как тренер, - приводят "Известия" слова агента.

После 22-х туров "Зенит" лидирует в чемпионате с отрывом в девять очков. Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года и по итогам прошлого чемпионата привёл питерскую команду к чемпионству.

Приостановленный в середине марта в связи с пандемией коронавируса чемпионат России будет возобновлён 21 июня.

"Неопределенности не было". Семак прокомментировал новый контракт с "Зенитом"

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Источник: Семак и "Зенит" не сходились в зарплате и нескольких пунктах в контракте


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Теги: Гаджиев Семак Зенит
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