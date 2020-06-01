Напомним, что вчера клуб объявил о продлении соглашения со специалистом. Новый контракт с Семаком был подписан по схеме "2+1".
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Гаджиев считает, что "Зенит" принял верное решение.
- У питерцев было много иностранных специалистов, но я не вижу большой разницы между их достижениями и достижениями Семака.
Семак зарекомендовал себя как квалифицированный, системный и основательный специалист. Думаю, его ждет творческий успех и он обязательно будет прогрессировать как тренер, - приводят "Известия" слова агента.
После 22-х туров "Зенит" лидирует в чемпионате с отрывом в девять очков. Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года и по итогам прошлого чемпионата привёл питерскую команду к чемпионству.
Приостановленный в середине марта в связи с пандемией коронавируса чемпионат России будет возобновлён 21 июня.
"Неопределенности не было". Семак прокомментировал новый контракт с "Зенитом"
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Гаджиев: Семак обязательно будет прогрессировать как тренер
Известный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал продление контракта с главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком.
Фото: ФК "Зенит"
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