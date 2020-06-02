Старый газон с уфимского стадиона “Нефтяник” порежут на части и будут дарить в качестве сувениров

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что старый газон с домашней арены клуба будет порезан на части и раздаваться болельщиками в качестве сувениров.



Фото: РИА Новости