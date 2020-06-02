Об этом Газизов сказал в интервью телеканалу "Россия 24".
Также Газизов не исключил, что газонное покрытие со стадионе "Нефтяник" будет продаваться.
"Оно было первое в РПЛ у нас, на нем очень много людей играло. Поэтому для болельщиков это будет очень интересно", - сказал гендиректор "Уфы".
К возобновлению чемпионата России на домашней арене "Уфы" планируют постелить новый газон из Италии.
"Уфа" в 22 турах набрала 27 очков в занимает 9-е место в таблице.
Старый газон с уфимского стадиона “Нефтяник” порежут на части и будут дарить в качестве сувениров
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что старый газон с домашней арены клуба будет порезан на части и раздаваться болельщиками в качестве сувениров.
Фото: РИА Новости
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