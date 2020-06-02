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Офис РФС частично возобновил работу с 1 июня

Пресс-служба РФС в твиттере сообщила о том, что с 1 июня некоторые сотрудники Дома футбола возобновили работу в офисе.



При этом отмечается, что ряд сотрудников по-прежнему работает на удаленном режиме.

С 1 июня в Москве начался новый этап смягчения ограничений, которые были установлены в связи с пандемией коронавируса.

Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. При этом стадионы могут быть заполнены не более чем на 10 процентов.


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