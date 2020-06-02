Офис РФС частично возобновил работу с 1 июня

У нас хорошие новости! С 1 июня Дом футбола частично возобновил работу. Офис на Таганке по определенному графику посещают более 80 сотрудников РФС, в том числе генеральное руководство. Остальные работники пока осуществляют обязанности в дистанционном режиме. pic.twitter.com/7aJ3avqDsl — РФС (@rfsruofficial) June 2, 2020

Пресс-служба РФС в твиттере сообщила о том, что с 1 июня некоторые сотрудники Дома футбола возобновили работу в офисе.При этом отмечается, что ряд сотрудников по-прежнему работает на удаленном режиме.С 1 июня в Москве начался новый этап смягчения ограничений, которые были установлены в связи с пандемией коронавируса.Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. При этом стадионы могут быть заполнены не более чем на 10 процентов.