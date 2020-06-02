Об этом сообщает "РБ-Спорт".
Отмечается, что Аршавин будет заниматься резервной командой питерского клуба. Также 39-летний специалист продолжит участвовать в работе трансферного комитета.
Аршавин завершил профессиональную карьеру футболиста в декабре 2018 года. Его последним клубом был казахстанский "Кайрат". Также Аршавин выступал за лондонский "Арсенал" и "Кубань". Большую часть карьеру он провел в "Зените".
"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 22 турах.
Аршавин получит один из руководящих постов в спортивном департаменте "Зенита"
Экс-футболист сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин получит один из руководящих постов в спортивном департаменте клуба.
Фото: teamrussia.pro
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