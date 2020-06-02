Напомним, что зимой "Оренбург" покинул Владимир Федотов. Емельянов руководил командой лишь в весенней части РПЛ.
- Создаётся ощущение, что команду не очень хотят видеть в РПЛ? После всех событий так действительно может казаться со стороны. В беседах все говорили, что стоит задача остаться в РПЛ. Правды мы всё равно не узнаем.
Сможет ли команда остаться в РПЛ? Будет тяжело, - приводит "Чемпионат" слова специалиста.
Также Емельянов отметил, что причину его отставки ему никто не объяснил.
Ранее стало известно, что клуб покинули форвард Деспотович и вратарь Довбня.
После 22-х туров "Оренбург" занимает 13-е место в чемпионате. Сезон возобновится 21 июня.
Бывший тренер "Оренбурга": со стороны может показаться, что команду не очень хотят видеть в РПЛ
Экс-тренер "Оренбурга" Константин Емельянов прокомментировал состояние своей бывшей команды.
Фото: ФК "Оренбург"
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