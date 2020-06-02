"Тамбов" так и не смог подготовить домашнюю арену для матчей РПЛ в этом сезоне.
Об этом рассказала генеральный директор клуба Ольга Коновалова, объяснив, что "Тамбов" не может рассчитывать на разрешение лиги играть в родном городе. Арена "Спартак" не может соответствовать техническим требованиям вещателя, а также она не оборудована системой VAR.
- Три домашних тура с "Зенитом", "Ахматом" и "Сочи" проведем в Нижнем Новгороде. Надеемся, что даже в таких сложных обстоятельствах мы не останемся без поддержки наших болельщиков, - приводит слова функционера пресс-служба клуба.
После 22-х туров "Тамбов" занимает 11-ю строчку РПЛ. Чемпионат возобновится 21 июня.
Домашние матчи оставшейся части сезона "Тамбов" проведёт в Нижнем Новгороде
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