Отметим, что на данный момент прилетевший из Сербии тренер находится на карантине.
- Говорил ли я с игроками? К сожалению, пока нет. Я нахожусь в изоляции, потому что только прилетел. Я сдал один отрицательный тест в Сербии, сдал уже второй в Москве и жду результатов.
У меня есть идеи, что нужно команде. Но я не тот тренер, кто пойдет в СМИ с яркими высказываниями о том, в какой красивый атакующий футбол мы будем играть, - приводит слова Николича Sport24.
После 22-х туров "Локо" занимает второе место в чемпионате России. Сезон для команды возобновится 19 июня домашним матчем против "Оренбурга".
Ранее было принято пускать болельщиков на стадион в количестве не более десяти процентов от общей заполняемости арены.
Николич: понимаю, что прихожу после легенды. Протестов болельщиков не боюсь
Николич: к сожалению, пока не говорил ни с кем из игроков
Новый наставник "Локомотива" Марко Николич признался, что пока не виделся со своими новыми подопечными.
Фото: newtvnews
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