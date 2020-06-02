Напомним, что сегодня был опубликован календарь на оставшуюся часть сезона. РПЛ возобновится 19 июня.
- Необходимо было уместить восемь туров в течение месяца и равномерно распределить нагрузку на команды. Никогда в истории РПЛ матчи не проводились в таком интенсивном графике.
По текущему плану УЕФА, до 3 августа в организацию нужно предоставить список участников еврокубков от России, - сообщает лига.
На данный момент было сыграно 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит" с отрывом в девять очков.
Чемпионат был приостановлен в середине марта в связи с пандемией коронавируса.
РПЛ: никогда в истории лиги матчи не проводились в таком интенсивном графике
Пресс-служба РПЛ объяснила, в чём была главная сложность при составлении календаря на восемь оставшихся туров.
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