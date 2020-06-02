Свернуть все/Развернуть все

РПЛ: никогда в истории лиги матчи не проводились в таком интенсивном графике

Пресс-служба РПЛ объяснила, в чём была главная сложность при составлении календаря на восемь оставшихся туров.
Напомним, что сегодня был опубликован календарь на оставшуюся часть сезона. РПЛ возобновится 19 июня.

- Необходимо было уместить восемь туров в течение месяца и равномерно распределить нагрузку на команды. Никогда в истории РПЛ матчи не проводились в таком интенсивном графике.

По текущему плану УЕФА, до 3 августа в организацию нужно предоставить список участников еврокубков от России, - сообщает лига.

На данный момент было сыграно 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит" с отрывом в девять очков.

Чемпионат был приостановлен в середине марта в связи с пандемией коронавируса.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: РПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Маринато Гилерме: по спортивному принципу правильно доиграть сезон
Емельянов - об уходе из "Оренбурга": это решение было неожиданным, мне никто ничего не объяснил
Футболисты "Зенита" приступили к командным тренировкам на базе
Источник: Кикнадзе презентовал Лосюка как своего близкого приятеля и при этом большого профессионала
"Спасибо всем, кто переживал, и тем, кто вернул моё плечо на место". Ахметов перенёс операцию
Гендиректор академии "Рамзан": Лосюк – совершенно не футбольный человек, вообще понятия не имеет, что такое футбол
Источник: "Химки" перестанут существовать в нынешнем виде
"Ростов" усилится 20-летним игроком "Авангарда" 2
РПЛ: никогда в истории лиги матчи не проводились в таком интенсивном графике 1
Николич: к сожалению, пока не говорил ни с кем из игроков
Николич: понимаю, что прихожу после легенды. Протестов болельщиков не боюсь 8
Эшли Янг отреагировал на смерть Джорджа Флойда 1
Слуцкий признался, что плакал, когда прощался с "Халлом"
Гильерме: надеемся остаться на втором месте или занять первое 1
"Спартак" покинул физиотерапевт Каталан 2
Адиев: слухи об "Арсенале"? Возглавить клуб РПЛ – всегда интересно
Появилось расписание на оставшиеся восемь туров РПЛ 6
Домашние матчи оставшейся части сезона "Тамбов" проведёт в Нижнем Новгороде 4
Бывший тренер "Оренбурга": со стороны может показаться, что команду не очень хотят видеть в РПЛ
Игроки "Челси" встали на колени, присоединившись к движению в поддержку темнокожих людей 8
Аршавин получит один из руководящих постов в спортивном департаменте "Зенита" 5
Бывший форвард "Милана" может перейти в "Марсель"
Защитник "Авангарда" Ковалев близок к переходу в "Ростов"
Сестра Гаттузо скончалась в возрасте 37 лет 1
Нигматуллин: сохранит ли "Локо" второе место? Скорее потеряет. В чудо с Николичем верю меньше
Нигматуллин: социальную дистанцию при десяти процентах заполняемости соблюдать можно
"Челси" предложил увеличить количество замен в матчах АПЛ до девяти
"Оренбург" сливается в ФНЛ? Расстались с Деспотом, сменили тренера, игроки против сокращений зарплат и разбегаются 1
На матчах РПЛ можно будет присутствовать только в масках и перчатках
Чемпионат России возобновится 19 июня 5
Все новости