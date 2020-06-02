По словам 50-летнего специалиста, решение о непродлении с ним контракта стало для него неожиданным.
"Для меня это решение было неожиданным, мне никто ничего не объяснил. Поблагодарили за работу, сказали, что контракт закончен и продлен не будет. Я в свою очередь поблагодарил всех за то, что провел три года в "Оренбурге", и всё", - цитирует Емельянова "Чемпионат".
Емельянов возглавлял "Оренбург" с декабря 2019 года, после того как команду покинул Владимир Федотов, возглавивший "Сочи".
Под руководством Емельянова "Оренбург" набрал 4 очка в 4 матчах.
На данный момент "Оренбург" занимает 13-е место в таблице чемпионата России, набрав 23 очка в 22 турах.
РПЛ были приостановлена из-за пандемии коронавируса. Возобновится турнир 19 июня.
Емельянов - об уходе из "Оренбурга": это решение было неожиданным, мне никто ничего не объяснил
Бывший наставник "Оренбурга" Константин Емельянов высказался о своем уходе из клуба.
Фото: © ФК "Оренбург"
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