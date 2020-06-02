"Если бы чемпионат завершили, мы бы заняли второе место. Но по спортивному принципу правильно доиграть сезон. Впереди восемь матчей. Конечно, все переживали и сомневались — возобновят ли чемпионат, когда это случится, что делать, если сезон закончится досрочно. Надеемся остаться на втором месте или занять первое", - цитирует Гилерме официальный сайт "Локомотива".
Гильерме в нынешнем сезоне во всех турнирах сыграл в 26 матчей и пропустил 30 голов.
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 21 июня.
"Локомотив" в турнирной таблице занимает второе место, набрав в 22 матчах 41 очко. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 9 баллов.
Напомним, новым главным тренером московской команды сейчас является сербский специалист Марко Николич. Ранее команду покинул Юрий Семин, у которого истекло соглашение.
Маринато Гилерме: по спортивному принципу правильно доиграть сезон
Голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме высказал мнение, что нынешний сезон чемпионата России необходимо нужно доиграть.
Фото: © РИА Новости
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