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"Он хороший футболист, за свой проступок он уже отсидел". Радимов - о Кокорине

Тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался о форварде питерской команды Александре Кокорине.
Фото: Советский Спорт
29-летний Кокорин зимой на правах аренды до конца сезона перешел в "Сочи". Его контракт с "Зенитом" истекает этим летом.

"Я могу ответить со своей точки зрения. Он хороший футболист, за свой проступок он уже отсидел. Про его футбольные качества все знают. Дальше всё будет зависеть от того, насколько он договорится с руководством клуба, главным тренером. Ещё важно есть ли у него самого желание", - приводит слова Радимова пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провёл 4 матча в РПЛ и забил 3 гола.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 22 турах.

Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится сезон 19 июня. "Зенит" свой первый матч после возобновления проведет против ЦСКА. Встреча состоится 20 июня.


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Теги: Радимов Кокорин Зенит
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