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Сёмин ответил на вопрос о продолжении карьеры

Экс-наставник "Локомотива" Юрий Сёмин ответил на вопрос, намерен ли он продолжить карьеру тренера.
Фото: Rusfootball.info
Ранее сообщалось, что Сёмин может возглавить тульский "Арсенал".

Сёмин в следующем сезоне может возглавить тульский "Арсенал"

- Буду рад, если будет где продолжить свою карьеру.

Есть ли уже вариант? Подождите, я только с 31 мая стал официально безработным (смеется), - приводят слова специалиста "Известия".

Напомним, что в мае Сёмину исполнилось 73 года. "Локомотив" под его руководством после 22-х туров оставался вторым.

Сезон РПЛ возобновится 19 июня.


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Теги: Семин Локомотив Арсенал Тула
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