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Геркус: отказ от бюджетного финансирования клубов? Спорт просто обвалится. Детям негде будет играть

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал возможный уход из футбола государственных денег.
Фото: Getty Images
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- Отказ от финансирования клубов из бюджетов? Можно же просто уйти из спорта. Другое дело, что профессиональный спорт просто обвалится. Детям негде будет играть.

Мы просто убьем детские мечты. Если не будет клубов и лиги, то ради чего им играть? - сказал Геркус на телеканале "Матч ТВ".

Напомним, что генеральным директором в "Локо" Геркус работал с 2016 по 2018 год. В этот период клуб впервые за 14 лет стал чемпионом.

Ранее государство сообщало о планах существенно сократить расходы на профессиональный спорт. Причинами этому в том числе стали финансовые потери в связи с пандемией коронавируса.


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Теги: Геркус Ротор
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