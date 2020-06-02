Напомним, что "Зенит" лидирует в чемпионате России после 22-х туров с отрывом в девять очков.
- Это проблема нашего футбола. Конечно, надо исправлять, что в составе всего 3-4 родных жителя города. Мы будем стараться и надеюсь, что нынешнее поколение в будущем заиграет в "Зените".
Но футбол движется вперед и невозможно играть только воспитанниками, - приводит слова Радимова пресс-служба "Зенита-2".
Чемпионат России будет возобновлён 19 июня, чемпионаты ФНЛ и ПФЛ были досрочно завершены.
Радимов: в "Зените" только 3-4 уроженца Петербурга, надо исправлять это
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов выразил мнение, что в петербургской команде должно играть больше местных жителей.
Фото: "Зенит-2"
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