Об этом сообщает Niewsblad.
По информации источника, ЦСКА сделал предложение в размере 1 млн евро.
ЦСКА заинтересован в канадском форварде "Бешикташа"
В текущем сезоне Ларин провёл 29 матчей в чемпионате Бельгии в составе "Зюлте-Варегем", забил семь голов и сделал десять ассистов.
Права на игрока принадлежат "Бешикташу".
Первое предложение ЦСКА по Ларину было отклонено
С первой попытки армейцам не удалось договориться о переходе форварда сборной Канады Кайла Ларина.
Фото: Getty Images
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