- Пашу вчера должны были выписать из больницы, его выписали. Сейчас ему надо набирать кондиции, проводить индивидуальные тренировки. Запрета находиться с командой нет. У него взяли все необходимые тесты, они отрицательные, - приводят слова Иванова РИА Новости.
О том, что Павел Погребняк сдал положительный тест на COVID-19 стало известно 22 мая.
В текущем сезоне чемпионата России нападающий принял участие в 12 матчах и забил два гола. "Урал" в турнирной таблице занимает 10-е место, набрав 25 очков в 22 турах.
РПЛ была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится турнир 19 июня.
Погребняк сдал отрицательные тесты на коронавирус и выписался из больницы
Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что нападающий команды Павел Погребняк, который был заражен коронавирусом, выписан из больницы.
Фото: РИА Новости
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