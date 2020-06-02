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Источник: формирование календаря РПЛ на будущий сезон является большой проблемой

Лиге предстоит очень сложная задача - составить расписания матчей чемпионата России на сезон 2020/21 и продумать паузы для игр национальной сборной.
Фото: СЭ
Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Так как в следующем году состоится чемпионат Европы, а текущий розыгрыш завершится позже обычного, составление графика матчей на следующий сезон представляется тяжелым процессом.

Источник сообщил, что "календарь будет чрезвычайно плотным". Помимо розыгрыша РПЛ нужно будет продумать окна для игр сборной.

Текущий сезон чемпионата России возобновится 19 июня. Дата завершения - 22 июля.


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Теги: РПЛ
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