- Свой двухнедельный срок я "отмотал". Можно сказать, "дембельнулся" вчера. Чувствую себя хорошо. Конечно, надо уделять время своему здоровью, поскольку пневмония - серьезное заболевание, с которым я никогда не сталкивался.
Сегодня делаю повторное КТ, сдаю кровь на антитела. Медицинский штаб "Урала" определит, когда меня можно будет подвести в общую группу. Хотел бы сказать огромное спасибо всем медработникам, - цитирует нападающего Sport24.
Также Погребняк рассказал, что его семья чувствует себя хорошо. Дети Павла перенесли COVID-19 в легкой форме, жена также пошла на поправку.
О том, что Павел Погребняк сдал положительный тест на COVID-19 стало известно 22 мая.
В текущем сезоне чемпионата России нападающий принял участие в 12 матчах и забил два гола. "Урал" в турнирной таблице занимает 10-е место, набрав 25 очков в 22 турах.
РПЛ была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится турнир 19 июня.
Погребняк: свой двухнедельный срок я "отмотал". Можно сказать, "дембельнулся"
Нападающий "Урала" Павел Погребняк рассказал о своей выписке из больницы и о своих планах на будущее.
Фото: ФК "Урал"
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