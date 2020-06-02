Напомним, 22-летнему хавбеку сборной России была сделана артроскопия на левом плечевом суставе.
- Точные сроки восстановления еще неизвестны. Врачи за ним наблюдают. Точно могу сказать только, что в этом сезоне он уже не выступит, но к началу следующего может успеть восстановиться. Это не такая тяжелая травма, - цитирует агента Ахметова Sport24.
"Спасибо всем, кто переживал, и тем, кто вернул моё плечо на место". Ахметов перенёс операцию
Также полузащитник признавался, что травма не позволяла ему играть в полную силу почти полтора года.
В текущем сезоне Ильзат Ахметов провел 21 матч за ЦСКА, в котором забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Его контракт с армейским клубом рассчитан до 2022 года.
Ильзат Ахметов выбыл до конца сезона
Агент полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова Ираклий Гегечкори рассказал, что его клиент не сможет принять участия в оставшихся матчах сезона.
Фото: Sportbox
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