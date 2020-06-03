- Наши контакты начались в конце февраля, тогда со мной на связь вышел генеральный директор Василий Кикнадзе. Он был единственным человеком, с которым я общался. Встречался я и с председателем совета директоров клуба Анатолием Мещеряковым, но только один раз.
Для меня предложение возглавить "Локомотив" - шаг вперед в карьере. Я хотел работать в сильном чемпионате, в команде с серьезными амбициями, которая хочет побеждать в национальном первенстве, играть в Лиге чемпионов. При этом чувствовал, что меня действительно хотят видеть в этом клубе, - цитирует новоиспеченного наставника "Локо" Гудок.
Контракт 40-летнего сербского специалиста Марко Николича с "красно-зелеными" вступил в силу 1 июня. Ранее тренер работал в таких клубах, как "МОЛ Фехервар" (Венгрия), сербские "Партизан", "Войводина", "Рад". Также Николич тренировал сборную Сербии до 19 лет.
С "Партизаном" он становился чемпионом Сербии в 2017 году. Годом позже вместе с клубом "МОЛ Фехервар" он взял титул чемпиона Венгрии.
Напомним, бывший главный тренер "красно-зеленых" Юрий Семин покинул пост по истечении контракта 31 мая.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов.
Николич: чувствовал, что меня действительно хотят видеть в "Локомотиве"
Наставник "Локомотива" Марко Николич рассказал о том, как принималось решение занять пост главного тренера "красно-зеленых".
Фото: Reuters
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