- Конечно, после домашних тренировок приятно возвращаться на поле. Впереди большая работа, нам предстоит играть два матча в неделю и нужно как следует подготовиться.
Появилось расписание на оставшиеся восемь туров РПЛ
У ребят отличный настрой, сразу видно, что соскучились по мячу и газону, - приводит пресс-служба слова специалиста.
Также Карпин отметил, что команда соблюдает правила, указанные в постановлении, которое подписал губернатор Ростовской области.
После 22-х туров "Ростов" находится на четвёртой строчке РПЛ.
Дончане сыграют в рамках 23-го тура РПЛ против "Сочи" на выезде 19 июня. Начало матча 20:00 мск.
"Видно, что соскучились по мячу и газону". Карпин прокомментировал первый тренировочный день "Ростова"
Главный тренер дончан Валерий Карпин поделился мыслями по поводу возобновления тренировочного процесса.
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!