Напомним, что 1 июня главным тренером "Локомотива" стал сербский специалист Марко Николич. Контракт с Сёминым не был продлён.
Сообщалось, что Сёмин может возглавить "Арсенал".
Сёмин в следующем сезоне может возглавить тульский "Арсенал"
- Переговоры с "Арсеналом"? Я ни с кем не говорил! – приводит слова Семина Metaratings.
Отметим, что действующее соглашения возглавляющего "Арсенал" Игоря Черевченко рассчитано до фактического конца текущего сезона.
После 22-х туров "Арсенал" занимает седьмое место в чемпионате России.
Кавазашвили: Сёмин в "Арсенале"? Зачем ему все это нужно? Юра должен подумать и отказаться
Сёмин ответил на вопрос о возможной работе в тульском "Арсенале"
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин ответил на вопрос, ведёт ли он переговоры с тульским клубом.
Фото: ФК "Локомотив"
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