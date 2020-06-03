Ранее Малафеев покинул "Зенит".
Малафеев: дело Кокорина и Мамаева? Мы должны быть милосердны, это была показательная порка
- Кого хотели, но не взяли? Общались с Сорокиным из "Рубина", по Швецу из "Ахмата" вели переговоры. Работы было много, если возьмёте игроков сборной России, которые были тогда в основном составе, но не играли в "Зените", мы всеми интересовались. Миранчуки всегда были интересны.
Чисто юридически между ЦСКА и "Зенитом" нет договорённости о непереманивании игроков, понятийно есть, но они договорённости эти заключают тогда, когда у нас увели всех талантливых футболистов на уровне школ, - приводит "Чемпионат" слова Малафеева.
В текущем сезоне Алексей Миранчук провёл в рамках РПЛ 19 матчей, забил пять голов и сделал пять ассистов. Антон Миранчук в десяти встречах забил два гола и сделал один результативный пас.
Малафеев: Миранчуки "Зениту" всегда были интересны
Экс-заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал, кого питерский клуб хотел бы заполучить, но так и не смог.
Фото: Rusfootball.info
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