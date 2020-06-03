- 90 процентов всех имён, если не больше, которые в период моей работы в ЦСКА всплывали в прессе, были откровенной дичью. Из этих имён больше трети кандидатов всплывали с целью открытой спекуляции заинтересованных клубов.
Это частая практика на рынке. Скорее всего, история с Лариным - очередная спекуляция. Особенно с учётом того, что ещё несколько клубов всплыли в прессе с "предметным интересом" к футболисту, - цитирует Дюкова Metaratings.
Ранее сообщалось, что ЦСКА сделал предложение по нападающему в размере 1 млн евро. Турецкий клуб хочет получить за 25-летнего страйкера 3,5 миллиона евро.
В текущем сезоне форвард Кайл Ларин провёл 29 матчей в чемпионате Бельгии в составе "Зюлте-Варегем", забил семь голов и сделал десять ассистов. Права на игрока принадлежат "Бешикташу".
Напомним, что чемпионат России будет возобновлён 19 июня. После 22-х туров ЦСКА занимает пятое место, имея в активе 36 очков.
Экс-глава селекционного отдела ЦСКА опроверг информацию об интересе клуба к Ларину
Экс-глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков заявил, что форвард сборной Канады Кайл Ларин не входит в интересы "армейцев".
Фото: СЭ
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